Microsoft выпустила антивирус «Защитник Windows» для компьютеров Apple

Microsoft создала специальный клиент Defender ATP для Mac с полной защитой от вирусов и других угроз и возможностью запускать быстрое или полное сканирование. На данный момент запущенно ограниченное тестирование среди корпоративных пользователей. Поддерживаются компьютеры с macOS Mojave, macOS High Sierra и macOS Sierra.

Пока неясно, собирается ли Microsoft выпускать своего «Защитника» для обычных пользователей Mac. Сейчас «Защитник» интегрирован в операционную систему Windows 10 как антивирус по умолчанию.