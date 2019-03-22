Microsoft выпустила антивирус «Защитник Windows» для компьютеров Apple

Компания Microsoft выпустила антивирусное решение Windows Defender (Защитник Windows) для операционной системы Apple — macOS. Чтобы не вызывать когнитивного диссонанса у пользователей, антивирус пришлось переименовать.
В результате, полное название сейчас звучит не как Windows Defender Advanced Threat Protection или Windows Defender ATP, а Microsoft Defender Advanced Threat Protection или Microsoft Defender ATP.
Microsoft создала специальный клиент Defender ATP для Mac с полной защитой от вирусов и других угроз и возможностью запускать быстрое или полное сканирование. На данный момент запущенно ограниченное тестирование среди корпоративных пользователей. Поддерживаются компьютеры с macOS Mojave, macOS High Sierra и macOS Sierra.
Пока неясно, собирается ли Microsoft выпускать своего «Защитника» для обычных пользователей Mac. Сейчас «Защитник» интегрирован в операционную систему Windows 10 как антивирус по умолчанию.