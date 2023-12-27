Microsoft выпустила бесплатную Android-версию своего ИИ Copilot

Особенностью приложения является то, что для его использования не требуется вход в систему, что делает процесс более простым и доступным.

Copilot AI представляет собой попытку Microsoft объединить своего чат-ассистента и другие инструменты, связанные с ИИ, в одну услугу.

Ранее известный как Bing Chat, Copilot теперь предлагает более упорядоченный и интегрированный опыт. Приложение уже доступно в Google Play Store по всему миру, и хотя версия для iOS еще не выпущена, ожидается, что она появится в ближайшее время.

Copilot AI использует передовые модели OpenAI, включая GPT-4 и DALL·E 3, для обеспечения быстрых, сложных и точных ответов, а также создания впечатляющих визуальных изображений из простых текстовых описаний.