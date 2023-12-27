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Приложения
08:50, 27 декабря 2023
1 мин.

Microsoft выпустила бесплатную Android-версию своего ИИ Copilot

Причем регистрироваться тоже не нужно

Microsoft выпустила свое новое приложение Copilot AI для Android, предлагая пользователям бесплатный и удобный доступ к своему мощному искусственному интеллекту.

Особенностью приложения является то, что для его использования не требуется вход в систему, что делает процесс более простым и доступным.

Copilot AI представляет собой попытку Microsoft объединить своего чат-ассистента и другие инструменты, связанные с ИИ, в одну услугу.

Ранее известный как Bing Chat, Copilot теперь предлагает более упорядоченный и интегрированный опыт. Приложение уже доступно в Google Play Store по всему миру, и хотя версия для iOS еще не выпущена, ожидается, что она появится в ближайшее время.

Copilot AI использует передовые модели OpenAI, включая GPT-4 и DALL·E 3, для обеспечения быстрых, сложных и точных ответов, а также создания впечатляющих визуальных изображений из простых текстовых описаний.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ANDROID
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#Искусственный интеллект
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#Microsoft
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