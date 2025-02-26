Microsoft выпустила бесплатную версию Office с рекламой и урезанным функционалом

Опубликовано 26 февраля 2025, 08:151 мин.
Microsoft выпустила бесплатную версию Office с рекламой и урезанным функционаломИ нельзя файлы хранить в облаке
Компания Microsoft выпустила бесплатную версию своего пакета Office, состоящего из приложений Word, PowerPoint и Excel.
Программный пакет предоставляется бесплатно, но с ограниченным доступом к функциям диктовки и расширенного форматирования. Кроме того, документы можно сохранять только в облачном хранилище OneDrive, что делает недоступным локальное редактирование файлов.
Во время работы в интерфейсе приложения отображается реклама, убрать которую нельзя, так как это условие бесплатного использования.
В настоящее время новая версия Office находится на стадии тестирования, но ожидается, что Microsoft сделает официальное заявление о её выпуске в ближайшее время.