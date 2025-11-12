Microsoft выпустила экстренное обновление для возврата платной поддержки Windows 10

После установки этого обновления пользователи смогут успешно зарегистрироваться в ESU, что впоследствии позволит их устройствам автоматически получать обновления через Центр обновления Windows.

Чтобы присоединиться к программе Consumer ESU, пользователи должны выполнить следующие действия: получить доступ к доступным обновлениям в Центре обновления Windows, установить обновление KB5071959, перезагрузить систему и запустить программу Windows 10 Consumer ESU Registration Assistant. После подтверждения регистрации пользователям следует ещё раз проверить наличие обновлений, установить последнее ежемесячное исправление для системы безопасности и перезагрузить устройство.