Microsoft выпустила экстренное обновление для возврата платной поддержки Windows 10

Опубликовано 12 ноября 2025
Microsoft выпустила экстренное обновление для возврата платной поддержки Windows 10Уверяют, что должно помочь
Microsoft выпустила важное обновление KB5071959, направленное на устранение проблемы, из-за которой пользователи Windows 10 не могли зарегистрировать свои устройства в программе коммерческих расширенных обновлений безопасности (ESU). Об этом компания сообщила на официальном сайте службы поддержки.
После установки этого обновления пользователи смогут успешно зарегистрироваться в ESU, что впоследствии позволит их устройствам автоматически получать обновления через Центр обновления Windows.
Чтобы присоединиться к программе Consumer ESU, пользователи должны выполнить следующие действия: получить доступ к доступным обновлениям в Центре обновления Windows, установить обновление KB5071959, перезагрузить систему и запустить программу Windows 10 Consumer ESU Registration Assistant. После подтверждения регистрации пользователям следует ещё раз проверить наличие обновлений, установить последнее ежемесячное исправление для системы безопасности и перезагрузить устройство.