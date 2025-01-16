Microsoft выпустила исправление 159 серьёзных уязвимостей Windows

Как отмечает портал Anti-Malware, 12 уязвимостей были критическими. Причём наиболее опасные дыры в безопасности были связаны с потенциальной возможностью для хакеров раскрывать чувствительную информацию жертв, повышать пользовательские привилегии в системе и удалённо выполнять вредоносный код.

Также отмечается, что пять уязвимостей были крайне опасны. Речь идёт о CVE-2025-21275, которая затрагивала инсталлятор Windows App Package и могла привести к повышению привилегий. CVE-2025-21308 создавала высокий риск спуфинга — маскировки мошенников под знакомых жертве людей или компании, либо подсовывание вредоносных файлов; для этого в Проводнике Windows выводился специально созданный файл темы. CVE-2025-21186, CVE-2025-21366, CVE-2025-21395 — сразу три однотипные уязвимости — создавали возможность удалённого выполнения кода в Microsoft Access; было достаточно заставить пользователя просто открыть специально созданный документ Microsoft Access.