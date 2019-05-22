Microsoft выпустила новую версию Windows

Апдейт представляет собой следующую версию Windows 10, известную под кодовым названием 19H1. Это относительно небольшое обновление с точки зрения заметных пользователю функций.

Самые бросающиеся в глаза из новшеств — новая светлая тема Windows 10, «Песочница» (Windows Sandbox), для безопасного тестирования приложений, разделение поиска Cortana и Windows, а также поддержка японских смайликов Каомодзи.

Обновление распространяется постепенно. Проверить его наличие можно в «Параметрах» → «Обновление и безопасность» → «Центр обновления Windows».