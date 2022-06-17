Microsoft выпустила защиту от хакерских атак для iOS и Android

Несмотря на то, что у компании уже многие годы есть Microsoft Defender, новинка представляет из себя упрощённую панель управления, которая подключается к существующему антивирусному ПО. Она также способна предлагать дополнительные средства защиты для пользователей.

Сообщается, что приложение будет доступно подписчикам Microsoft 365 Personal и Family. При этом его функции будет различаться в зависимости от платформы.