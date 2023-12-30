Microsoft выпустит «новогоднее» обновление для Windows 11 в начале 2024 года

По словам инсайдера, обновление под названием Moment 5, или «February 24 Moment», готовится к февралю, но на самом деле точная дата неизвестна. Одним из результатов обновления станет возможность удаления штатного браузера Edge, который пришёл на замену Internet Explorer. Браузер можно будет удалять с помощью новой встроенной утилиты, которой в ОС не было раньше.

Но коснётся новшество только пользователей из Евросоюза, потому что невозможность удаления Edge из Windows будет расцениваться как монополизм. Такие правила действуют согласно Закону о цифровых рынках (DMA). И Microsoft должна изменить свою ОС в рамках этих требований.