Microsoft выпустит свой антивирус на iPhone и Android-смартфонах

Microsoft выпустит свой антивирус на iPhone и Android-смартфонахПротестировать его можно уже сейчас
Приложений, разрабатываемое под кодовым названием Gibraltar, тестируется внутри редмондской компании уже последние несколько месяцев. Сообщается, что новинка призвана обеспечить «личную защиту пользователей от киберугроз».
На странице софта в онлайн-магазине также отмечается, что на этапе тестирования для работы Microsoft Defender не потребуется подписка. Пока что пользователи могут просто загрузить антивирус и войти в систему под своим Microsoft-аккаунтом.
Но в дальнейшем эта версия Defender будет требовать подписки Microsoft 365 Family или Personal.
Отмтеим, что новая версия защитного ПО Microsoft предусматривает использование на Windows-компьютере, а также на четырёх дополнительных устройствах. К ним, помимо всего прочего, относятся iPhone и смартфоны на базе Android.