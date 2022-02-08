Microsoft выпустит свой антивирус на iPhone и Android-смартфонах

Приложений, разрабатываемое под кодовым названием Gibraltar, тестируется внутри редмондской компании уже последние несколько месяцев. Сообщается, что новинка призвана обеспечить «личную защиту пользователей от киберугроз».

На странице софта в онлайн-магазине также отмечается, что на этапе тестирования для работы Microsoft Defender не потребуется подписка. Пока что пользователи могут просто загрузить антивирус и войти в систему под своим Microsoft-аккаунтом.

Но в дальнейшем эта версия Defender будет требовать подписки Microsoft 365 Family или Personal.

Отмтеим, что новая версия защитного ПО Microsoft предусматривает использование на Windows-компьютере, а также на четырёх дополнительных устройствах. К ним, помимо всего прочего, относятся iPhone и смартфоны на базе Android.