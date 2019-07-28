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Сегодня 18:30

Microsoft выселяет голосового помощника Cortana из Windows 10

Отдельное приложение доступно тестерам

Компания Microsoft начала предпринимать решительные шаги по дистанцированию голосового помощника Cortana от Windows.

Ранее она отделила помощника от поиска в Windows 10, затем бета-версия отдельного приложения Cortana ненадолго засветилась в магазине Microsoft Store. Теперь участникам программы тестирования Windows Insiders стала доступна бета-версия самостоятельного приложения Cortana в Windows.

Приложение поддерживает как текстовые, так и голосовые запросы, и большинство существующих функций, включая беседы, открытие приложений, управление списками, напоминаниями, будильниками, таймерами, и так далее. Кроме того, помощник поддерживает и светлую, и тёмную темы ОС.

Как ожидается, в ближайших крупных обновлениях Cortana перестанет быть железной частью Windows, предустановленной по умолчанию. Приложение Cortana должно стать доступно обычным пользователям в первой половине 2020 года.

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