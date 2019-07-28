Microsoft выселяет голосового помощника Cortana из Windows 10

Приложение поддерживает как текстовые, так и голосовые запросы, и большинство существующих функций, включая беседы, открытие приложений, управление списками, напоминаниями, будильниками, таймерами, и так далее. Кроме того, помощник поддерживает и светлую, и тёмную темы ОС.

Как ожидается, в ближайших крупных обновлениях Cortana перестанет быть железной частью Windows, предустановленной по умолчанию. Приложение Cortana должно стать доступно обычным пользователям в первой половине 2020 года.