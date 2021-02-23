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Сегодня в 09:35

Microsoft Word научат заканчивать предложения за пользователей

Если функция будет не нужна, её можно будет отключить
В сети появилась информация о ближайших планах Microsoft на развитие Office 365, в частности редактор текста Word. Оказалось, что уже совсем скоро, в марте, приложение получит возможность заканчивать предложения за пользователей.

Работать функция будет примерно так же, как она уже это делает в Google Docs, пишет CNET. Таким образом, программа будет подсказывать, что лучше написать в качестве следующего слова, основываясь на внутренних алгоритмах Word. Наилучший вариант будет находиться справа от уже написанного самим пользователем текста.

Вот так выглядит похожая функция в Google Docs

Для того, чтобы подтвердить, что вы хотите использовать подсказанный приложением вариант, надо будет нажать кнопку Tab, чтобы отказаться — Esc. Если новая функция будет мешать вам, её можно будет выключить.