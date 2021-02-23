Приложения
Сегодня в 09:35
Microsoft Word научат заканчивать предложения за пользователей
Если функция будет не нужна, её можно будет отключить
В сети появилась информация о ближайших планах Microsoft на развитие Office 365, в частности редактор текста Word. Оказалось, что уже совсем скоро, в марте, приложение получит возможность заканчивать предложения за пользователей.
Работать функция будет примерно так же, как она уже это делает в Google Docs, пишет CNET. Таким образом, программа будет подсказывать, что лучше написать в качестве следующего слова, основываясь на внутренних алгоритмах Word. Наилучший вариант будет находиться справа от уже написанного самим пользователем текста.
Для того, чтобы подтвердить, что вы хотите использовать подсказанный приложением вариант, надо будет нажать кнопку Tab, чтобы отказаться — Esc. Если новая функция будет мешать вам, её можно будет выключить.