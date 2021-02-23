Microsoft Word научат заканчивать предложения за пользователей

Работать функция будет примерно так же, как она уже это делает в Google Docs, пишет CNET. Таким образом, программа будет подсказывать, что лучше написать в качестве следующего слова, основываясь на внутренних алгоритмах Word. Наилучший вариант будет находиться справа от уже написанного самим пользователем текста.