Microsoft Word теперь сможет учить правописанию

Инструмент не ограничивается простыми подсказками по грамматике и орфографии, а дает советы по улучшению ясности, структуры и тональности текста в зависимости от целевой аудитории.

Пользователи могут получать рекомендации как по всему документу, так и по конкретным абзацам.

Достаточно выбрать нужный фрагмент, нажать на значок Copilot и активировать функцию «Get Coaching». В будущем Microsoft планирует добавить возможность автоматически вносить предложенные изменения в документ, но пока что пользователям придется редактировать текст вручную на основе рекомендаций.

Для использования Coaching with Copilot необходимо приобрести лицензию на Copilot, использовать Word в веб-версии с настройками на английский язык и находиться в США.

Microsoft планирует расширить доступ к этой функции для пользователей других языков и стран в ближайшие месяцы.