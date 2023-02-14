Microsoft заблокировала для россиян новую версию поисковика Bing

Чтобы получить доступ к тестированию, необходимо зарегистрироваться в так называемом листе ожидания. Но любые российские IP-адреса блокируются по умолчанию и страна не включена в список тех, на которые программа распространяется.

Эту информацию подтвердили директор Telecom Daily Денис Кусков и глава центра экспертизы R-Vision Григорий Ревенко. По словам Дениса Кускова, чтобы российский пользователь смог записаться в лист ожидания, нужно использовать VPN. Григорий Ревенко отметил, что ожидание в виртуальной очереди займёт не менее недели.