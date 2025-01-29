Microsoft закроет сайт с темами и обоями для рабочего стола Windows

Опубликовано 29 января 2025, 12:001 мин.
Microsoft закроет сайт с темами и обоями для рабочего стола WindowsСкачивать придётся из магазина Microsoft Store
Согласно информации портала PCWorld, Microsoft планирует удалить официальную веб-страницу тем и обоев для рабочего стола Windows. При этом компания не назвала точную дату, когда это произойдёт.
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Сайт, который, по словам представителей Microsoft, морально устарел, ранее предлагал посетителям загрузить темы и обои для Windows 10 и 11. Вместо этого Microsoft предлагает загружать новые темы и обои для рабочего стола непосредственно из Microsoft Store.
Сообщается, что «явное различие между официальным сайтом и Microsoft Store заключается в том, что на сайте все темы организованы по различным категориям, таким как животные, природа и т. д. «В Microsoft Store этого нет, что может усложнить пользователям поиск предлагаемых тем», — отмечает источник.
Источник:PCWorld
Автор:Андрей Кадуков
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