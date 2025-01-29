Microsoft закроет сайт с темами и обоями для рабочего стола Windows

Сайт, который, по словам представителей Microsoft, морально устарел, ранее предлагал посетителям загрузить темы и обои для Windows 10 и 11. Вместо этого Microsoft предлагает загружать новые темы и обои для рабочего стола непосредственно из Microsoft Store.

Сообщается, что «явное различие между официальным сайтом и Microsoft Store заключается в том, что на сайте все темы организованы по различным категориям, таким как животные, природа и т. д. «В Microsoft Store этого нет, что может усложнить пользователям поиск предлагаемых тем», — отмечает источник.