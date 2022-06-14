Microsoft закрывает Internet Explorer 15 июня, но продолжит поддерживать этот режим ещё несколько лет

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Microsoft закрывает Internet Explorer 15 июня, но продолжит поддерживать этот режим ещё несколько летПоддерживать режим IE в Microsoft Edge компания будет до 2029 года
Microsoft c 15 июня 2022 года прекращает поддержку своего старинного браузера Internet Explorer. Об этом компания предупреждала ещё в прошлом году.
Завтра браузер будет отключён на всех актуальных версиях Windows 10: 20H2 и новее; 10 IoT, 20H2 и новее. На Windows 11 этого браузера уже нет, штатным в системе является Microsoft Edge.
При этом режим IE будет поддерживаться в Edge до 2029 года, возможно дольше — это позволит компании модернизировать все устаревшие приложения. К тому же на версиях Windows, поддерживавших IE, Edge будет внедряться постепенно.
Как отмечается, Microsoft рекомендует всем пользователям своевременно перенести все данные из IE в Edge.