Microsoft закрывает Internet Explorer 15 июня, но продолжит поддерживать этот режим ещё несколько лет

Завтра браузер будет отключён на всех актуальных версиях Windows 10: 20H2 и новее; 10 IoT, 20H2 и новее. На Windows 11 этого браузера уже нет, штатным в системе является Microsoft Edge.

При этом режим IE будет поддерживаться в Edge до 2029 года, возможно дольше — это позволит компании модернизировать все устаревшие приложения. К тому же на версиях Windows, поддерживавших IE, Edge будет внедряться постепенно.

Как отмечается, Microsoft рекомендует всем пользователям своевременно перенести все данные из IE в Edge.