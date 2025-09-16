Приложения
Опубликовано 16 сентября 2025, 14:49
1 мин.

Microsoft залатала уязвимость, ведущую к полному контролю над Windows

Необходимо обновиться
В операционной системе Windows, где используется файловая система NTFS, была выявлена критическая уязвимость. Этот недостаток может позволить злоумышленникам получить полный контроль над уязвимыми системами, что было подтверждено на официальном сайте компании. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперт по безопасности из Positive Technologies, ведущей компании в сфере информационной безопасности, обнаружил проблему, связанную со стековым переполнением буфера в драйвере NTFS. Злоумышленники могут использовать этот дефект для внедрения вредоносного кода в систему.

Угроза от этой уязвимости оценивается как крайне опасная и составляет 7,8 балла. Она затрагивает различные системы Microsoft, включая серверные и настольные версии Windows 10 и 11.

Успешное использование уязвимости может привести к краже конфиденциальных данных пользователей, изменению настроек безопасности системы и несанкционированному доступу к корпоративным сетям, особенно к рабочим устройствам.

Для устранения проблемы компания выпустила обновлённые исправления для системы безопасности. Рекомендуется установить эти обновления для снижения рисков.

