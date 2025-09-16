Microsoft залатала уязвимость, ведущую к полному контролю над Windows

Эксперт по безопасности из Positive Technologies, ведущей компании в сфере информационной безопасности, обнаружил проблему, связанную со стековым переполнением буфера в драйвере NTFS. Злоумышленники могут использовать этот дефект для внедрения вредоносного кода в систему.

Угроза от этой уязвимости оценивается как крайне опасная и составляет 7,8 балла. Она затрагивает различные системы Microsoft, включая серверные и настольные версии Windows 10 и 11.

Успешное использование уязвимости может привести к краже конфиденциальных данных пользователей, изменению настроек безопасности системы и несанкционированному доступу к корпоративным сетям, особенно к рабочим устройствам.

Для устранения проблемы компания выпустила обновлённые исправления для системы безопасности. Рекомендуется установить эти обновления для снижения рисков.