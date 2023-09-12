Приложения
09:06, 12 сентября 2023
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Microsoft заменила стандартный редактор видео в Windows 10 на представленный недавно Clipchamp

И это понравилось далеко не всем

Microsoft всё же решила заменить встроенный видеоредактор в приложении Фотографии на Windows 10.

Компания откажется от своего стандартного инструмента в пользу современного веб-приложения для редактирования видео — Clipchamp.

Пользователи, пытающиеся открыть старую версию приложения, теперь сталкиваются с уведомлением о том, что «видеоредактор Microsoft больше недоступен в приложении Фотографии».

Вместо этого предлагается использовать Clipchamp для редактирования видео, который, по словам Microsoft, является «бесплатным, мощным и дружественным к пользователю».

Microsoft заменила стандартный редактор видео в Windows 10 на представленный недавно Clipchamp
© ITHome

Clipchamp работает на базе Microsoft Edge WebView и предоставляет множество продвинутых функций работы с видео, делая его отличным выбором для тех, кто ищет более профессиональные инструменты.

Несмотря на это, некоторые пользователи выразили недовольство исчезновением старого видеоредактора из-за его простоты и меньшего размера экспортируемых файлов.

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