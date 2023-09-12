Microsoft заменила стандартный редактор видео в Windows 10 на представленный недавно Clipchamp

Microsoft заменила стандартный редактор видео в Windows 10 на представленный недавно ClipchampИ это понравилось далеко не всем
Microsoft всё же решила заменить встроенный видеоредактор в приложении Фотографии на Windows 10.
Компания откажется от своего стандартного инструмента в пользу современного веб-приложения для редактирования видео — Clipchamp.
Пользователи, пытающиеся открыть старую версию приложения, теперь сталкиваются с уведомлением о том, что «видеоредактор Microsoft больше недоступен в приложении Фотографии».
Вместо этого предлагается использовать Clipchamp для редактирования видео, который, по словам Microsoft, является «бесплатным, мощным и дружественным к пользователю».
Clipchamp работает на базе Microsoft Edge WebView и предоставляет множество продвинутых функций работы с видео, делая его отличным выбором для тех, кто ищет более профессиональные инструменты.
Несмотря на это, некоторые пользователи выразили недовольство исчезновением старого видеоредактора из-за его простоты и меньшего размера экспортируемых файлов.