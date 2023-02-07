Microsoft запатентовала в России технологию распознавания речи Dragon

19:24, 07 февраля 2023
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Microsoft запатентовала в России технологию распознавания речи DragonПо будет запатентовано по двум классам
Корпорация Microsoft через свой головной офис в Вашингтоне подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Dragon, связанного с ПО для распознания речи.
Фото: Techcrunch.com
Заявка была подана 31 января и будет проходить по двум классам: по международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это может быть как компьютерное ПО для использования в приложениях и системах распознавания речи, так и софт для обработки речи.
Как отмечается, компания сможет использовать товарный знак при предоставлении онлайн незагружаемого программного обеспечения для использования в приложениях и системах распознавания речи и диктовке, для оказания консультаций в области автоматизированной обработки транскрипций и в области систем распознавания речи.