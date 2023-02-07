Microsoft запатентовала в России технологию распознавания речи Dragon

Заявка была подана 31 января и будет проходить по двум классам: по международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это может быть как компьютерное ПО для использования в приложениях и системах распознавания речи, так и софт для обработки речи.

Как отмечается, компания сможет использовать товарный знак при предоставлении онлайн незагружаемого программного обеспечения для использования в приложениях и системах распознавания речи и диктовке, для оказания консультаций в области автоматизированной обработки транскрипций и в области систем распознавания речи.