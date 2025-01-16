Microsoft заподозрили в навязывании Windows 11 и манипуляциях пользователями

Как отмечается, может дойти до того, что пользователю для использования Windows 11 понадобится новое оборудование или придётся отказаться от режима S Mode в Windows 10. Тем же, кто не может обновиться из-за несовместимости или финансовых возможностей, Microsoft предлагает программу Extended Security Updates за $30 за 1 год, которая обеспечивает только обновления безопасности, но не новые функции и изменения, не связанные с безопасностью.

Точной информации об этой программе нет, но Microsoft опубликовала документ поддержки, в котором можно узнать некоторые подробности. И здесь начинается то, что обозреватели Neowin назвали манипуляциями и обманом.

По их словам, Microsoft постоянно угрожает ввести плату за обновление до Windows 11 с октября 2025 года, как раз когда закончится поддержка Windows 10. И такие ограниченные периоды Microsoft навязывает регулярно, однако на деле каждый раз их продлевает.

«Microsoft использует свои старые трюки, чтобы создать ощущение срочности, называя переход на Windows 11 "бесплатным в течение ограниченного времени". Десять лет назад Microsoft пыталась сделать то же самое, предлагая обновления Windows 10 "бесплатно в течение одного года". Однако по истечении этого срока Windows 10 оставалась доступной для Windows 7 и 8/8.1 в течение многих лет», — отмечают обозреватели Neowin.