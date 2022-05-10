Microsoft запретит использовать Windows 11 без создания учётной записи

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Microsoft запретит использовать Windows 11 без создания учётной записиЭто коснётся и версии Pro
Microsoft больше не позволит пользователям устанавливать на компьютер Windows 11 без предварительного подключения устройства к интернету и регистрации аккаунта в компании.
Ранее это требование распространялось только на домашние версии Windows 11, но теперь касается и версии Pro. Нововведение будет реализовано во второй половине 2022 года в версии Windows 11 22H2.
Как отмечается, учётная запись Microsoft позволяет использовать в системе облако OneDrive, удобную интеграцию с экосистемой Xbox и сервисом Outlook.