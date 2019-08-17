Microsoft запустила ребрендинг Skype на смартфонах и планшетах

Компания Microsoft начала перерабатывать логотипы приложений для многих своих брендов. Новый дизайн был анонсирован в ноябре 2018 года и постепенно распространялся для офисных приложений в вебе и Windows. Теперь очередь дошла до Skype для смартфонов и планшетов.
Обновление Skype для iOS пришло в начале недели, а теперь добралось и до Android. В новом логотипе используется дизайн Fluent Design. Это стиль оформления графического интерфейса пользователя, ранее известный под кодовым названием Project Neon.
Компания впервые представила Fluent Design 11 мая 2017 года на конференции Microsoft Build 2017. Он позволяет создавать интерфейсы приложений, адаптируюясь под различные типы устройств, включая системы виртуальной и дополненной реальности.