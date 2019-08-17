Microsoft запустила ребрендинг Skype на смартфонах и планшетах

Компания Microsoft начала перерабатывать логотипы приложений для многих своих брендов. Новый дизайн был анонсирован в ноябре 2018 года и постепенно распространялся для офисных приложений в вебе и Windows. Теперь очередь дошла до Skype для смартфонов и планшетов.

Обновление Skype для iOS пришло в начале недели, а теперь добралось и до Android. В новом логотипе используется дизайн Fluent Design. Это стиль оформления графического интерфейса пользователя, ранее известный под кодовым названием Project Neon.