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Сегодня 11:10

Microsoft заставила Chrome работать как Internet Explorer

Точный срок релиза пока не называется

На открытии конференции Build 2019, компания Microsoft представила новую версию браузера Edge, созданную на на движке Google Chromium с открытым исходным кодом.

О грядущем переходе с фирменного движка EdgeHTML компания предупреждала ещё в декабре 2018 года, а в апреле началось публичное тестирование.

Microsoft пока не называет точную дату релиза, но рассказала о новых функциях, которые будут появляться в браузере постепенно ближе к выпуску.

В Edge появится режим IE mode, который позволит запускать Internet Explorer непосредственно во вкладке Microsoft Edge. Это шаг навстречу корпоративным клиентам, которые не желают отказываться от Internet Explorer из-за разработанных ранее приложений на его основе.

Новый инструмент приватности позволяет настроить один из трех уровней конфиденциальности в Microsoft Edge: неограниченный (Unrestricted), сбалансированный (Balanced) и строгий (Strict).

Также предусмотрены «Коллекции». Они позволяют собирать и структурировать контент, делиться им и экспортировать его более эффективно, а также интегрировать с приложениями пакета Office.

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