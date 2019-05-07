Microsoft заставила Chrome работать как Internet Explorer

На открытии конференции Build 2019, компания Microsoft представила новую версию браузера Edge, созданную на на движке Google Chromium с открытым исходным кодом.

О грядущем переходе с фирменного движка EdgeHTML компания предупреждала ещё в декабре 2018 года, а в апреле началось публичное тестирование.

Microsoft пока не называет точную дату релиза, но рассказала о новых функциях, которые будут появляться в браузере постепенно ближе к выпуску.

В Edge появится режим IE mode, который позволит запускать Internet Explorer непосредственно во вкладке Microsoft Edge. Это шаг навстречу корпоративным клиентам, которые не желают отказываться от Internet Explorer из-за разработанных ранее приложений на его основе.

Новый инструмент приватности позволяет настроить один из трех уровней конфиденциальности в Microsoft Edge: неограниченный (Unrestricted), сбалансированный (Balanced) и строгий (Strict).

Также предусмотрены «Коллекции». Они позволяют собирать и структурировать контент, делиться им и экспортировать его более эффективно, а также интегрировать с приложениями пакета Office.