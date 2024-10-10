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Опубликовано 10 октября 2024, 19:30
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Microsoft завершила поддержку двух версий Windows 11 — 21H2 и 22H2

Эти версии признаны устаревшими
Портал Neowin предупредил пользователей Windows 11 о том, что Microsoft сворачивает поддержку версий 21H2 и 22H2 в силу окончания жизненных циклов этих версий.
Microsoft завершила поддержку двух версий Windows 11 — 21H2 и 22H2
© Farhat Altaf / Unsplash

Как отметили обозреватели портала, для каждой версии определён свой жизненный цикл, длительность которого зависит от выпуска: поддержка Home и Pro длится 24 месяца, Enterprise и Education — 36. В течение цикла версии Windows получают обновления и патчи безопасности.

Также в материале подчёркнуто, что если домашние пользователи версии 21H2 получили последние обновления ещё в октябре 2023 года, то корпоративные получали обновления вплоть до октября 2024 года. И чтобы остаться ещё на год на версии 22H2, достаточно обновиться до корпоративного выпуска и можно ещё год получать обновления — до октября 2025 года.

При этом Microsoft заинтересована в регулярном обновлении ОС и, как следствие, ПК своих пользователей. Даже принудительно, независимо от того, нравится это кому-то или нет.

Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков
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