Microsoft завершила поддержку двух версий Windows 11 — 21H2 и 22H2

Как отметили обозреватели портала, для каждой версии определён свой жизненный цикл, длительность которого зависит от выпуска: поддержка Home и Pro длится 24 месяца, Enterprise и Education — 36. В течение цикла версии Windows получают обновления и патчи безопасности.

Также в материале подчёркнуто, что если домашние пользователи версии 21H2 получили последние обновления ещё в октябре 2023 года, то корпоративные получали обновления вплоть до октября 2024 года. И чтобы остаться ещё на год на версии 22H2, достаточно обновиться до корпоративного выпуска и можно ещё год получать обновления — до октября 2025 года.

При этом Microsoft заинтересована в регулярном обновлении ОС и, как следствие, ПК своих пользователей. Даже принудительно, независимо от того, нравится это кому-то или нет.