Минцифры назвало количество водителей с электронными правами

Минцифры назвало количество водителей с электронными правамиВ электроном виде также можно предъявлять СТС
Минцифры сообщило, что электронными правами в приложении «Госуслуги Авто» пользуются 2,5 млн водителей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в приложении «Госуслуги Авто» для водителей появилась возможность предъявлять электронные водительские права и цифровую копию СТС.
Фото: Ruposters.ru
При требовании сотрудника водитель может показать права и СТС в приложении даже без доступа к интернету. Минцфиры, в свою очередь, сообщило, что возможность показывать цифровые копии водительских прав и СТС в приложении «Госуслуги Авто» появилась ещё в ноябре 2022 года. На данный момент электронными правами пользуются 2,5 млн водителей.
Кроме «Госуслуг Авто» показать электронные права можно с помощью мини-приложения «Госуслуг» и соцсети Вконтакте.