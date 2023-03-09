Минцифры не будет заставлять предустанавливать RuStore на iPhone. Но как они справятся с Android?

Смысл предлагаемых мер в том, что «изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица не освобождаются от предварительной установки программ, в случае если запрет или иное ограничение на такую установку установлено правообладателем системного программного обеспечения (операционной системы)». Сейчас же российские магазины приложений, по сути, подвергнуты дискриминации по сравнению с нативными магазинами — устанавливаемыми по умолчанию производителями электроники и разработчиками ПО, в том числе операционных систем.

Но в список устройств, на которые распространяется обязательная предустановка RuStore, не входят iPhone. Причин несколько. Прежде всего потому, что на iPhone в принципе конструктивно не предусмотрены сторонние магазины приложений. Евросоюз заставит Apple устанавливать свой магазин приложений, но только в 2024 году, до этого компания вряд ли «прогнётся». В России Apple официально приостановила работу, поэтому устанавливать магазин российских приложений на смартфоны, не предназначенные для продажи в России, даже по закону компания не обязана.

Также есть несколько нюансов в том, как предложенные Минцифры решения будут реализованы на Android-смартфонах. По этому поводу комментарий дал главред сетевого издания Ferra.ru Евгений Харитонов.