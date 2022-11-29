Минцифры потребовало от российских разработчиков обеспечить совместимость своих продуктов с отечественными ОС

Ещё в начале октября Шадаев говорил, что до конца 2022 года Минцифры определит перечень из 3-4 отечественных ОС, для которых все российские разработчики в течение нескольких лет должны будут выпустить работоспособную версию своего продукта.

Министр отметил, что в складывающихся условиях будет определена конкретная дата, к которой продукты, находящиеся в реестре российского ПО, должны быть совместимы с отечественными ОС. И это не меньше года.

Также Шадаев подчеркнул, что Минцифры находится в диалоге с отраслью.

«Понятно, что для многих компаний сейчас, до последних событий, требование совместимости с российскими ОС рассматривались как излишние обременения. Но в текущей ситуации мы видим, как доля рабочих мест, серверов на российских ОС увеличивается», — подчеркнул глава Минцифры.