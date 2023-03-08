Минцифры предложило меры, чтобы производители гаджетов не могли уклоняться от предустановки российского RuStore

Цель предлагаемых мер — не допустить обход предустановки RuStore под предлогом отсутствия лицензии на установку подобных продуктов или если установка прямо запрещена производителем гаджетов и разработчиком операционной системы.

В пояснительной записке к проекту так и сказано: «чтобы исключить уклонения от предварительной установки программ со стороны изготовителей технически сложных товаров под предлогом запрета или иного ограничения на такие действия в договоре с правообладателем операционной системы».

Как считают в Минцифры, предлагаемые требования, прописанные в новом постановлении, решат указанную проблему.

«Например, для полноценного функционирования приложения, размещённого на Rustore, разработчику необходима интеграция с операционной системой устройства. Это нужно для того, чтобы приходили корректные пуш-сообщения, проходили автоматически обновления и так далее. Сейчас при каждой установке или обновлении приложения через Rustore запрашиваются согласия пользователя», — пояснили в Минцифры.