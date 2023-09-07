Минцифры РФ хочет убедить Apple оснащать продаваемые в России гаджеты магазином RuStore

Глава министерства Максут Шадаев подтвердил эту информацию, добавив, что переговоры уже ведутся.

В настоящее время продукция этих компаний поставляется в Россию в рамках параллельного импорта. Минцифры считает, что у России есть шансы договориться с производителями о предустановке RuStore на эти устройства.

Министерство предлагает компаниям модель, при которой при активации устройства будут автоматически предустанавливаться российские приложения. Это будет работать, если пользователь выберет русский язык и Россию как регион использования.

Данная инициатива является частью более широкого плана по поддержке отечественных разработок и укреплению цифровой суверенности России.

Однако её успешная реализация зависит от многих факторов, включая согласие международных компаний и решение технических вопросов.