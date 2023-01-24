Минцифры усилит контроль за ПО с открытым кодом для борьбы с подделками

Новые правила позволят бороться с клонами зарубежного софта, в который на самом деле не были внесены существенные изменения, благодаря которым разработка может претендовать на статус самостоятельного продукта. Отмечается, что доля таких «клонов» на данный момент составляет порядка 20%.

Существующие правила, по мнению ряда специалистов, «весьма формальны». В частности, сейчас ориентируются на наличие подробной русскоязычной документации. Но документы можно подделать, просто переведя их с английского.

Поэтому для борьбы с мастерами «по наклейке шильдиков на чужой продукт» Минцифры будет требовать доказательств личного вклада росийских разработчиков в ПО с открытым исходным кодом. Будет необходимо предоставить исчерпывающие доказательства о том, что разработчики внесли в заимствованный исходный код «существенные функциональные изменения».