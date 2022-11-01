Минцифры узнало, какими операционными системами в России можно заменить Windows

Минцифры узнало, какими операционными системами в России можно заменить WindowsВсе на базе Linux
Минцифры рассказало об опросе среди разработчиков и бизнеса на тему того, какие приложения и операционные системы могут стать полноценной альтернативой Windows и другим продуктам Microsoft.
Вероятно, опрос проводился для того, чтобы власти смогли понять, насколько российский бизнес готов отказаться от продуктов Microsoft и другого зарубежного софта. Минцифры заказало такое исследование у Центра компетенций по импортозамещению в ИКТ ещё в июне.
Также одной из важных задач опроса было выяснение, какие операционные системы наиболее перспективны для выделения господдержки. После всех исследований и согласований разработчиков обяжут адаптировать своё ПО под эти системы.
Как отмечается, на данный момент в российском реестре ПО 13,9 тысяч продуктов и 4,4 тысячи правообладателей. Из них более 50 операционных систем.
В результате опроса были выделены три российские ОС на базе Linux: Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («БазАльт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»).