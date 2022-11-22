Минцифры заплатит 448 млн рублей за разработку универсального приложения для госорганов

В структуру системы должны входить почта, видеоконференцсвязь, мессенджер, облачное хранилище и другие инструменты. Приложение должно иметь различные клиенты: мобильный, десктопный, веб-сайт.

Разумеется, должна быть возможность устанавливать приложение на компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты. При этом пользователи должны иметь возможность устанавливать продукт на свои личные устройства.

Стоимость тендера 448 млн рублей.