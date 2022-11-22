Минцифры заплатит 448 млн рублей за разработку универсального приложения для госорганов

16:46, 22 ноября 2022
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Минцифры заплатит 448 млн рублей за разработку универсального приложения для госоргановПриложение рассчитано как минимум на 100 тысяч пользователей
Минцифры России объявило тендер на разработку универсального приложения, которые смогут использовать федеральные органы исполнительной власти, Центральная избирательная комиссия, региональные управления и государственные внебюджетные фонды. Приложение рассчитано минимум на 100 тысяч пользователей.
В структуру системы должны входить почта, видеоконференцсвязь, мессенджер, облачное хранилище и другие инструменты. Приложение должно иметь различные клиенты: мобильный, десктопный, веб-сайт.
Разумеется, должна быть возможность устанавливать приложение на компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты. При этом пользователи должны иметь возможность устанавливать продукт на свои личные устройства.
Стоимость тендера 448 млн рублей.
Источник фото:Zdnet.com
Источник:Код Дурова
Автор:Андрей КадуковТеги: