Минкомсвязи официально разрешили обходить блокировки Telegram

Нескольким ранее освещалась информация о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывался об отсутствии запрета на использовании Telegram в России. ”Решение о блокировке сервиса технически не означает запрет на пользование этим сервисом”, — поделился Волин. На прямой вопрос о законности использования мессенджера замглавы Минкомсвязи ответил положительно.

Напомним, что еще с апреля прошлого года в связи с решением суда из-за отказа Telegram поделиться ключами шифрования с ФСБ, Роскомнадзор осуществляет попытки заблокировать мессенджер. В июне стало известно о разработке новых инструментов тотальной блокировки. По словам главы ведомства Александра Жарова, в течении года Роскомнадзор продемонстрирует результаты разработки новой системы борьбы с запрещенным контентом.