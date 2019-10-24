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Минкомсвязи официально разрешили обходить блокировки Telegram

Теперь это стало законным
Выяснилось, что попытки блокировки популярного мессенджера Telegram, которые происходят до сих пор, не устанавливают запрет на его использование. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Нескольким ранее освещалась информация о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывался об отсутствии запрета на использовании Telegram в России. ”Решение о блокировке сервиса технически не означает запрет на пользование этим сервисом”, — поделился Волин. На прямой вопрос о законности использования мессенджера замглавы Минкомсвязи ответил положительно.

Напомним, что еще с апреля прошлого года в связи с решением суда из-за отказа Telegram поделиться ключами шифрования с ФСБ, Роскомнадзор осуществляет попытки заблокировать мессенджер. В июне стало известно о разработке новых инструментов тотальной блокировки. По словам главы ведомства Александра Жарова, в течении года Роскомнадзор продемонстрирует результаты разработки новой системы борьбы с запрещенным контентом.

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