Минторг России проверяет надёжность российских операционных систем в случае отключения зарубежных

Письмо получили «Лаборатория Касперского», которая разрабатывает KasperskyOC, «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» — разработчик ОС «Аврора».

Адресаты письма из федерального ведомства считают, что власть изучает, какие в России на данный момент работают мобильные операционные системы, какие находятся на этапе разработки. Какие продукты наиболее защищены. Продолжат ли работу зависимые от западных компаний системы в случае отключения.

Также ведомство надеется получить ответ на вопрос, можно ли в России развивать полностью независимые операционные системы, как отечественные, так и зарубежные. «И речь идёт не об Android, а о решениях на собственных ядрах», — отметил топ-менеджер одной из компаний.

По словам директора центра разработки Artezio Дмитрия Паршина, под локализацией в данном случае понимается адаптация операционных систем к требованиям российского законодательства и нуждам пользователей. «Речь идёт о контроле за сбором персональных данных, доступности сервисов, приложений, возможности обеспечить работоспособность системы», — рассказал Паршин.

Также он считает, что в текущих условиях оптимальным вариантом остаётся создание ОС на Linux, потому что они допускают установку программ, разработанных под Android.