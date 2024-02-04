«Мир кажется скучным»: оказалось, что Vision Pro может вызывать привыкание

Билтон подчеркнул, что операционная система visionOS, на которой работает гарнитура, обладает красивым интерфейсом и создаёт впечатляющие визуальные эффекты. После них окружающий мир и другие девайсы кажутся скучными и «плоскими».

Свои ощущения журналист описал как «дофаминовое воздействие», и что к Vision Pro начинается настоящее привыкание, а в окружающий мир не хочется возвращаться.

«Когда я снимаю Vision Pro, все остальные устройства кажутся плоскими и скучными: мой 75-дюймовый OLED-телевизор похож на ЭЛТ из 90-х. Мой iPhone напоминает телефон-раскладушку прошлых лет, и даже реальный мир вокруг меня кажется на удивление плоским», — рассказал Ник Билтон.