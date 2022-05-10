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МИР Pay на iPhone будет? Apple заставили дать выбор оплаты по NFC

В Евросоюзе не согласны с монополизмом компании
Евросоюз может обязать Apple раскрыть технологию бесконтактных платежей другим компаниям. Если это произойдёт, функция, доступная только через сервис Apple Pay, будет доступна на айфонах и через другие приложения.
МИР Pay на iPhone будет? Apple заставили дать выбор оплаты по NFC

Как стало известно, Apple рассматривает возможность приёма бесконтактных платежей другими приложениями на iPhone, но пока NFC позволяет только сканировать информацию с меток и открывать электронные замки. Тем не менее, в Евросоюзе заявили о том, что что подобный монополизм неприемлем.

Закрытость своих приложений Apple объясняет особенностями экосистемы и безопасностью пользователей. Но многие критики такого положения дел считают, что дело в заработке: одна только комиссия с бесконтактных платежей приносит компании порядка $1 млрд в год.

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