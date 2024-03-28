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Приложения
Опубликовано 28 марта 2024, 09:01
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Mir Pay удалили из магазина Google Play Store. Где теперь можно скачать платежное приложение

Благо, речь идет об Android
Пользователям Android-устройств больше не доступны приложения российских платежных сервисов Mir Pay, СБПэй и «Привет!)» в официальном магазине Google Play.

Компания Google удалила их из своего каталога, следуя введенным санкциям в отношении оператора платежной системы «Мир» — НСПК.

Тем не менее, скачать необходимые приложения по-прежнему можно из альтернативных источников. Владельцы смартфонов на Android могут загрузить их через RuStore и Huawei AppGallery, а также со сторонних сайтов-каталогов APK-файлов, таких как 4PDA.

При установке из непроверенных источников может потребоваться предоставить разрешение на инсталляцию сторонних приложений в настройках безопасности устройства. Это стандартная мера предосторожности для Android.

Удаление российских платежных приложений из Google Play лишний раз демонстрирует необходимость развития собственной мобильной экосистемы и сервисов.

Хотя санкции и ограничивают доступ к некоторым западным платформам, российские разработчики предлагают все больше качественных альтернатив для пользователей.

Источник:iGuides
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Mir Pay
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#санкции
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#ANDROID