Мнение: Россия может заблокировать WhatsApp в случае создания аналога

Мнение: Россия может заблокировать WhatsApp в случае создания аналогаДолжно быть политическое решение
По мнению Маркелова, подобное может произойти после появления полноценного отечественного аналога WhatsApp. Для этого должно быть не только экономическое, но и политическое решение.
Политолог отметил, что как и в случае с YouTube, эту тему могут долго обсуждать, а затем принять быстрое решение о блокировке.
У нас базовый постулат, по которому принимаются — это же политическое решение, не только экономическое, — политические решения по блокировке каких-то информационных ресурсов (а WhatsApp — это хоть и мессенджер, но тоже информационный ресурс в данном случае: там и рекламка пошла, и все в оригинальном WhatsApp), то, соответственно, главный тезис один — это некорректная работа с личной информацией потребителя, и это аргумент о том, что небезопасно.