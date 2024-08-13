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Опубликовано 13 августа 2024, 23:01
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Мнение: Россия может заблокировать WhatsApp в случае создания аналога

Должно быть политическое решение
Политолог, глава коммуникационной компании «Маркком» Сергей Маркелов выразил мнение, в каком случае в России могут заблокировать мессенджер WhatsApp.
Мнение: Россия может заблокировать WhatsApp в случае создания аналога
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По мнению Маркелова, подобное может произойти после появления полноценного отечественного аналога WhatsApp. Для этого должно быть не только экономическое, но и политическое решение.

Политолог отметил, что как и в случае с YouTube, эту тему могут долго обсуждать, а затем принять быстрое решение о блокировке.

У нас базовый постулат, по которому принимаются — это же политическое решение, не только экономическое, — политические решения по блокировке каких-то информационных ресурсов (а WhatsApp — это хоть и мессенджер, но тоже информационный ресурс в данном случае: там и рекламка пошла, и все в оригинальном WhatsApp), то, соответственно, главный тезис один — это некорректная работа с личной информацией потребителя, и это аргумент о том, что небезопасно.

Сергей Маркелов
Глава коммуникационной компании «Маркком»