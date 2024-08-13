Мнение: Россия может заблокировать WhatsApp в случае создания аналога

По мнению Маркелова, подобное может произойти после появления полноценного отечественного аналога WhatsApp. Для этого должно быть не только экономическое, но и политическое решение.

Политолог отметил, что как и в случае с YouTube, эту тему могут долго обсуждать, а затем принять быстрое решение о блокировке.