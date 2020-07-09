"Многострадальный" Spotify может запуститься в России уже на следующей неделе

Что интересно, буквально месяц назад слухи говорили об осени 2020 года как о сроках “прихода” Spotify в Россию. Но уже на днях сетевые информаторы начали подкидывать информацию о том, что прямо сейчас шведский сервис ведет переговоры с МТС о поддержке на старте. Сейчас же интернет-инсайдеры пишут, что компания запустится на местном рынке уже на следующей неделе, 15 июля.

Напомним, что прежние утечки гласили, что обычная подписка на Spotify обойдется в 169 рублей в месяц, студенческая - в 75 рублей в месяц, а семейная - в 269 рублей в месяц.