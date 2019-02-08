Мобильный браузер Opera получил бесплатный VPN

Напомним, технология VPN (виртуальная частная сеть) позволяет выходить в сеть с высокой степенью конфиденциальности и анонимности, обеспечивает безопасность в общественном Wi-Fi, а также позволяет обходить разного рода ограничения, например, выходить из Китая в Facebook и Twitter.

Весной 2018 года Opera закрыла приложение Opera VPN для iOS и Android. Теперь она предложила альтернативный вариант, без необходимости загрузки отдельного приложения, если вы уже используете Opera на смартфоне.

Встроенный VPN доступен в бета-версии Opera для Android, его можно скачать бесплатно в Google Play.