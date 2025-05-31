Мобильный Gmail начал предлагать краткое описание писем на основе ИИ

Функция Gemini генерирует резюме электронных писем, сжимая основные моменты и создавая последующие ответы для удобства пользователей. Хотя доступ к функции возможен только через 15 дней, она уже доступна на английском языке.

Для пользователей сохраняется возможность вручную создавать сводки писем, если автоматическая функция по каким-то причинам не подходит. И, несмотря на полезность автоматических резюме, необходимо внимательно следить за потоками писем из-за характера генеративного ИИ, который может неверно истолковывать логику и контекст содержимого писем.