Модель заблокировали в приложении для знакомств за "неправдоподобную" красоту

Так, Валентайн рассказала, что зарегистрировалась в Tinder для того, чтобы завести новые знакомства — девушка очень часто путешествует по миру, из-за чего вынуждена оказываться в местах, где у нее совершенно нет знакомых. По итогу кратковременного нахождения в приложении для знакомств, девушка столкнулась с множеством случаев, когда в том, что ее аккаунт настоящий, сомневались.

”В сообщениях мне писали, что я ненастоящая и что девушка вроде меня не может быть в Tinder”, — добавила модель. В конечном итоге аккаунт девушки удалили, а повторный доступ к сервису она так и не смогла получить.