Приложения
Опубликовано 22 июля 2025, 23:15
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Модели ИИ от Google и OpenAI получили золото на олимпиаде по математике

Впервые
Модели искусственного интеллекта (ИИ), разработанные Google и OpenAI, впервые смогли преодолеть золотой порог Международной математической олимпиады (IMO), решив пять из шести задач. До этого момента ни одной ИИ-системе не удавалось достичь столь высокого результата на этом уровне соревнований.
Модели ИИ от Google и OpenAI получили золото на олимпиаде по математике

© Ferra.ru

Обе компании применили универсальные модели рассуждений, которые обрабатывают математические задачи с помощью естественного языка. Это отличает их от предыдущих подходов, основанных на формальных языках и длительных вычислениях.

Впервые организаторы олимпиады официально сотрудничали с ИИ-разработчиками. Результаты компаний были сертифицированы жюри IMO, а публикация итогов была разрешена после вручения наград участникам-человекам. Всего в 66-й Международной математической олимпиаде, проходившей в Австралии, участвовали 630 школьников, и только 11% из них получили золотые медали.

OpenAI достигла успеха с помощью экспериментальной модели, которая позволяла ИИ «думать» дольше и использовать параллельные вычисления для одновременной проработки нескольких логических цепочек. По словам исследователей, это потребовало значительных ресурсов и оказалось очень затратным.

Google также использовала универсальную модель Gemini Deep Think, впервые представленную в мае. В отличие от предыдущих специализированных моделей, эта система работала исключительно с текстом и уложилась в официальное ограничение времени — 4,5 часа.