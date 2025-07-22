Модели ИИ от Google и OpenAI получили золото на олимпиаде по математике

Обе компании применили универсальные модели рассуждений, которые обрабатывают математические задачи с помощью естественного языка. Это отличает их от предыдущих подходов, основанных на формальных языках и длительных вычислениях.

Впервые организаторы олимпиады официально сотрудничали с ИИ-разработчиками. Результаты компаний были сертифицированы жюри IMO, а публикация итогов была разрешена после вручения наград участникам-человекам. Всего в 66-й Международной математической олимпиаде, проходившей в Австралии, участвовали 630 школьников, и только 11% из них получили золотые медали.

OpenAI достигла успеха с помощью экспериментальной модели, которая позволяла ИИ «думать» дольше и использовать параллельные вычисления для одновременной проработки нескольких логических цепочек. По словам исследователей, это потребовало значительных ресурсов и оказалось очень затратным.

Google также использовала универсальную модель Gemini Deep Think, впервые представленную в мае. В отличие от предыдущих специализированных моделей, эта система работала исключительно с текстом и уложилась в официальное ограничение времени — 4,5 часа.