Модели Xiaomi, Poco и Redmi получат HyperOS 3 на базе Android 16

Обновление начнёт распространяться в июле 2025 года, и Xiaomi планирует охватить множество своих устройств. Перечень всех моделей Xiaomi, Redmi и Poco ещё не опубликован, но предполагается, что обновление получат флагманские модели Xiaomi, включая серии 15, 14 и 13, а также Mix Flip и Mix Fold.

Устройства Redmi, включая серии Note 14, 13 и 12, а также K80, K70 и K60, тоже должны получить обновление. В списке также присутствуют устройства Poco, такие как F7 Pro, X7 Pro и M7 Pro 5G и специальные издания, например, Poco X7 Pro — Iron Man Edition.