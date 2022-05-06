Могут ли сайты банков заменить заблокированные приложения на смартфоне

По его мнению, и веб-версия, сайт, и приложение отличаются целевой аудиторией, а по ключевым функциям они похожи. Эти инструменты взаимодействия с банками дополняют друг друга. И там и там можно совершать платежи и переводы со счета на счёт, проверять баланс, запрашивать выписки по счёту.

Также Аитов отметил, что приложения многих российских банков пока ещё доступны в iOS, но лучше от них отказаться уже сейчас. По его словам, лучше проведения финансовых операций пользоваться веб-версией банка.

«И сайт (веб-версия), и приложение банка — это средства общения с банковскими клиентами, они дополняют друг друга. Сайт банка более "развёрнут" в сторону новых клиентов, он ориентирован, прежде всего, на их поиск и привлечение. Он более доступен. С другой стороны, те клиенты, которые пользуются услугами банка регулярно, обычно предпочитают именно приложение», — отметил Тимур Аитов.