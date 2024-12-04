Молодежь массово переходит с Google на ИИ для поиска информации

Современные технологии, такие как ChatGPT и Perplexity, предоставляют быстрые и точные ответы, что делает их более привлекательными для молодого поколения.

При этом важно отметить снижение качества результатов Google — оно связано с засилием контента, созданного ИИ, что затрудняет поиск релевантной информации.

Что интересно, молодые пользователи также все чаще ищут товары на Amazon, игнорируя Google, что угрожает его рекламному бизнесу. Согласно прогнозам, доля Google на рынке поисковой рекламы в США впервые упадет ниже 50% к концу 2025 года.

Помимо этого, TikTok набирает популярность как инструмент поиска, достигая 3 млрд запросов в день, хотя его рекламная доля пока остается небольшой.