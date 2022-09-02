Мошенники нацелились на детей с помощью бесплатных VPN

При знании психологи детьми можно манипулировать, что наблюдается при бесконтрольном пользовании соцсетями и другим ресурсами, где могут орудовать представители различных деструктивных групп или мошенники. В связи с этим ребёнка могут уговорить или даже навязать установку какого-либо VPN-клиента, как правило, бесплатного.

После этого у злоумышленников появляется возможность заполучить и контролировать персональные данные, шантажировать ребёнка или родителей. При этом именно дети в последнее время стали излюбленной целью всякого рода аферистов или сектантов.

«Мошенники могут различными способами уговорить детей и подростков скачать к себе тот или иной VPN. Сразу после этого для аферистов открывается доступ к данным ребёнка или даже — к финансовой информации. Кроме того, под видом VPN злоумышленники иногда попросту предлагают программу удалённого доступа к компьютеру ребёнка – это шпионское программное обеспечение», — подчеркнул Арсентьев.