Мошенники нацелились на российские профили WhatsApp накануне 1 сентября

По словам эксперта, мошенники ждут кануна Дня знаний, возвращения множества людей из отпусков и активизации школьных чатов в мессенджерах. С помощью методов социальной инженерии они пытаются обмануть людей и завладеть профилем в этих приложениях. Наблюдается нацеленность мошенников на WhatsApp.

Схема следующая: пользователю WhatsApp приходит сообщение от знакомого с просьбой проголосовать «за мою дочку в конкурсе» или за ребёнка знакомых. К сообщению прикреплена ссылка, по которой нужно перейти для «повторной авторизации в мессенджере».

Конечно, ни о какой авторизации речи не идёт: переходя по ссылке, пользователь лишается своего аккаунта в WhatsApp. Причём такая же схема наблюдалась в 2023 году, но в отношении Telegram.

Делается это с целью искать других жертв по такой же схеме или выйти на чиновников, крупных менеджеров, которые могут быть в списке контактов у жертв.

«Перед 1 сентября растёт число атак с использованием социальной инженерии в стиле "Проголосуй за мою дочку", целью которых является угон аккаунта в WhatsApp... Полагаем, что активизация злоумышленников связана с приближающимся днём знаний, возвращением из отпусков и ожившими школьными чатами», — пояснил Калемберг.