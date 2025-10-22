Мошенники начали использовать TikTok для распространения вирусов через «бесплатный Photoshop»

Как сообщает SANS Institute, хакеры размещают короткие видео, где якобы объясняют, как «активировать Photoshop бесплатно». В роликах зрителям предлагают запустить PowerShell от имени администратора и вставить строку кода — после чего на компьютер загружается Updater.exe, который на самом деле является трояном AuroStealer.

Этот вирус крадёт пароли, данные системы и может запускать дополнительный вредоносный код в памяти устройства.

Такая схема относится к методу ClickFix, когда жертву убеждают самостоятельно запустить вредоносный скрипт под видом «лайфхака» или «исправления ошибки». Ранее подобные атаки уже применялись для распространения вирусов Vidar и StealC.

По данным Microsoft, ClickFix стал одним из самых популярных способов взлома в 2025 году — его зафиксировали в 47% всех атак.

Эксперты советуют пользователям никогда не выполнять команды из TikTok или других соцсетей, особенно если они обещают «бесплатные лицензии» или ускорение работы системы.