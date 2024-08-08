Приложения
Опубликовано 08 августа 2024, 15:17
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Мошенники начали красть данные россиян посредством «ускорителей» YouTube

Загружают на устройства трояны
«Известия» со ссылкой на руководителя отдела сетевой экспертизы антивирусной лаборатории экспертного центра безопасности Positive Technologies Евгения Бечкало сообщили о появлении нелегетимных «ускорителей» YouTube. Но на самом деле эти приложения распространяют мошенники для завладения данными россиян.
Мошенники начали красть данные россиян посредством «ускорителей» YouTube
© Krishna Pandey / Unsplash

По словам эксперта, в августе появились десятки таких программ, однако ожидается их рост: мошенники давят на больную тему и российские пользователи «ведутся» на эти уловки. Разумеется, «ускорители» никак не влияют на функционирование неработающего видеохостинга, зато из них на устройства загружаются трояны.

Причём эти вирусы известны, речь идёт о Remote Access Tool или Remote Access Trojan. Вместо ускорения сервиса пользователь добровольно отдаёт свои данные злоумышленникам, при этом сам не осознавая последствий своих действий.

«Сетевые технологии предлагают множество инструментов для обхода наложенных запретов. Среди них обычно выделяют VPN-сервисы, прокси-серверы, Tor-браузеры, расширения для браузеров, сайты-зеркала и альтернативные платформы, инструменты обхода DPI. Все указанные методы несут в себе риски и угрозы конфиденциальности», — отметил Евгений Бечкало.