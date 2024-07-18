Мошенники начали красть Telegram-аккаунты у фанатов кликера Hamster Kombat

Мошенники присылают игроку сообщение о возможности конвертирования игровых монет в рубли, но для этого необходимо через Telegram авторизоваться в сервисе вывода денег. После ввода своих данных пользователь остаётся и без денег, и без аккаунта — все личные данные «уплывают» вместе с профилем.

Как отметила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова, мошенники обещают жертве вывести деньги в течение 15 минут после успешной авторизации в Telegram. Разумеется, ничего этого не происходит.

Эксперт порекомендовала подключить в Telegram двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из сообщений, в отношении которых есть сомнения.

«Специалисты компании обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram - ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере», — рассказали в «Лаборатории Касперского».